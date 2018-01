Casos de dengue chegam a 13,6 mil na capital paulista

SÃO PAULO - Chegou a 13,6 mil o número de casos de dengue registrados na cidade de São Paulo neste ano, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Secretaria Municipal da Saúde. O número é 9,5% maior do que o notificado há uma semana, quando a cidade tinha 12,5 mil registros. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de mais de 440%.

A maioria dos novos casos, porém, foi registrado em meses anteriores e confirmados somente agora. De acordo com a Prefeitura, a transmissão da doença está em queda e não há mais distritos com transmissão em nível de alerta ou emergência. Quase 70% de todos os casos registrados no ano ocorreram entre março e maio. De janeiro a junho, dez pessoas morreram na cidade por causa da doença.