Casos de dengue crescem 10% por dia em Sorocaba-SP

Entre segunda e terça, foram registrados sete casos novos. Foram realizadas ações de bloqueio nos bairros onde moram as pessoas infectadas, como a nebulização das casas com inseticidas. A dengue avança apesar dos esforços da Vigilância Epidemiológica para reduzir os focos do mosquito transmissor.

Equipes percorrem bairros e chegam a visitar até mil casas por dia à procura de criadouros. Uma análise epidemiológica do surto mostrou que a maioria dos casos se apresentou na forma de "dengue clássico", com sintomas entre leves e moderados. Todos os pacientes tiveram febre com temperaturas elevadas (39 graus ou mais) e 50% apresentaram manchas vermelhas na pele, conhecidas como exantemas. A maioria dos pacientes é do sexo masculino.

A análise ajuda a identificar com mais rapidez os sintomas. Também se constatou que a maior concentração de casos ocorreu nas regiões que apresentavam índice mais elevado do mosquito transmissor.