Número de casos de dengue cresce 150% no Estado do Rio

RIO - Durante o mês de janeiro de 2016, o número de casos de dengue no Estado do Rio de Janeiro foi 150% maior do que no mesmo período de 2015. Foram 6.467 casos neste ano contra 2.586 em 2015.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 2, pela Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Ninguém morreu pela doença, segundo o órgão.

As notificações foram compiladas a partir de dados inseridos no sistema pelos municípios de todo o Estado até as 16 horas desta terça-feira.

Ao longo de todo o ano de 2015 foram registrados 69.516 casos suspeitos de dengue no Estado do Rio de Janeiro, com 23 óbitos, nos municípios de Barra Mansa (1), Campos dos Goytacazes (4), Itatiaia (1), Miracema (1), Paraty (2), Piraí (1), Porto Real (2), Quatis (1), Resende (8), Volta Redonda (1) e Rio de Janeiro (1).

Os casos de janeiro deste ano correspondem a 9,3% do total de registros de 2015.