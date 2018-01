Casos de dengue em Mato Grosso crescem 758% A Secretaria de Saúde de Mato Grosso registrou mais 1.429 casos de dengue no Estado na terceira semana de março. No acumulado deste ano já foram notificadas 24.140 ocorrências, número 758% acima do verificado em igual período do ano passado, quando foram registrados 2.813 casos.