Casos de dengue em São Paulo diminuíram 86% em relação a 2010

São Paulo, 6 - O número de casos de dengue no primeiro trimestre deste ano caiu 86% em relação ao ano passado. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 6, pelo governador Geraldo Alckmin, a partir do balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. De janeiro a 31 de março houve 14,9 mil casos confirmados da doença, contra 108,2 mil nos três meses iniciais do ano passado. Ao todo, foram registradas quatro mortes por dengue transmitida dentro do estado.

Durante os próximos dias, acontece a "Semana Estadual de Combate à Dengue", que mobiliza até sexta-feira 25 mil profissionais em todo o estado, com objetivo de orientar os paulistas sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Também serão distribuídos cerca de 500 mil panfletos em praças de pedágios de algumas rodovias.