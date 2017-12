Casos de dengue hemorrágica crescem no Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo tem contabilizado números cada vez mais altos de dengue e, juntamente com esses casos, crescem também os registros da variedade mais severa, a hemorrágica.

Veja também:

Dengue já matou pelo menos 20 em São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DF registra aumento de quase 2.000% de casos de dengue em 2010

Ribeirão Preto é o município com mais casos de dengue: 9.294 desde o início do ano. Desse total, 43 foram do registro grave da doença ou apresentaram complicações adicionais. Até o momento foi confirmada uma morte na cidade causada pela doença.

Em São José do Rio Preto já são 7.552 casos desde janeiro, dos quais 33 hemorrágicos e 40 com complicações. Na cidade de Araçatuba, 7.834 pessoas tiveram dengue este ano: cinco foram dengue hemorrágica e duas com complicações. Três pessoas morreram.

O município de São Vicente já confirmou 2.079 casos de dengue neste ano, cinco resultaram em mortes, sendo que um deles era da variedade hemorrágica.

O Estado de São Paulo, juntamente com Minas Gerais e a Região Nordeste, foi colocado sob monitoramento pelo Ministério da Saúde, como área que apresenta crescimento de casos de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde estadual, foram registradas 8.076 ocorrências da doença no mês passado,16.869 em fevereiro e 9.337 casos em janeiro.