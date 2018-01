Casos de dengue no DF aumentam e chegam a mais de 1,7 mil este ano

BRASÍLIA - O Distrito Federal contabiliza este ano 1.787 casos confirmados de dengue, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 5, pela Secretaria de Saúde do DF. O número é 81,3% superior ao total registrado nos primeiros quatro meses do ano passado (213).

A Secretaria investiga se a morte de um comerciante da Asa Norte (área central de Brasília), no último sábado, foi provocada pela dengue hemorrágica. O resultado deve ser divulgado nos próximos dez dias.

O secretário de Saúde do DF, Joaquim Carlos da Silva Barros Neto, reconhece que houve uma falha na prevenção dos focos do mosquito transmissor (Aedes aegypti) em 2009, o que resultou no aumento do número de casos. Mas, segundo ele, todos os esforços possíveis estão sendo feitos para controlar a doença.

De acordo com Barros Neto, medidas de combate e prevenção à dengue são implementadas todos os anos, mas não dependem somente da secretaria. "Tem que haver iniciativas por parte da população."

Segundo ele, os recursos para combater a doença estão sendo aplicados em ações como a compra de 40 veículos que irão auxiliar nas medidas de controle, entre micro-ônibus e carros equipados com fumacê. O secretário disse que a preocupação agora é com a ajuda da população.

"Se a população não tiver consciência de que a dengue precisa ser combatida todos os dias, o trabalho que está sendo feito pela secretaria não vai adiantar."