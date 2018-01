Casos de dengue voltam a preocupar autoridades na BA

Entre o início do ano e 13 de fevereiro, haviam sido notificados 3.267 casos no Estado. Nos 30 dias seguintes, foram 4.415 novas ocorrências. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesab), quatro pessoas morreram por causa da doença na Bahia e há três outros óbitos sendo investigados. No mesmo período do ano passado, 29 pessoas já haviam sido vitimadas pela dengue.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Estado, o tipo viral predominante no Estado continua sendo o 2 - o mesmo do ano passado - e o trabalho preventivo, de identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, está sendo feito em todo o Estado. Além disso, equipes estão aplicando inseticidas contra o mosquito nos 16 municípios com mais concentração de casos.