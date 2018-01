Casos de gripe suína no mundo chegam a 20 mil; 117 mortes

A Arábia Saudita confirmou seu primeiro caso de infecção pelo vírus H1N1, da gripe suína, elevando o total de casos confirmados por autoridades nacionais a 20 mil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) contabiliza 19.273 confirmações, mas a contagem da organização só registra os casos depois de comunicados formalmente ao órgão.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Apenas os Estados Unidos confirmaram mil novas infecções, de acordo com a OMS, que registra a presença do vírus em 66 países. Além da Arábia Saudita, Luxemburgo, Egito e Nicarágua informaram recentemente seus primeiros casos. A doença é responsável por 117 mortes, a maioria ocorrida no México. A Austrália assistiu a uma elevação abrupta no total de casos confirmados, 204 para 501.

As autoridades sanitárias americanas dizem que o vírus já está presente em todos os 50 Estados dos EUA.