Casos de gripe suína passam de 15 mil em 53 países, diz OMS

GENEBRA- O balanço diário da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica 15.510 casos de gripe suína em 53 países, com 99 mortes. Nesta quinta-feira, 29, o vírus A H1N1 chegou à Bolívia e a China teve sua primeira transmissão entre pessoas que não viajaram a países com foco da doença.

Com o primeiro caso não "importado" e mais cinco infecções na ex-colônia britânica de Hong Kong, o total de casos na China chegou a 41.O primeiro caso interno é uma cidadã da província de Cantão de 24 anos que mora na capital provincial, Guangzhou, e que, segundo o Departamento de Saúde local, foi infectada por um homem de Nova York na segunda-feira.

A paciente "manteve estreito contato com o americano, de 28 anos, que trabalha em um hospital em Nova York" e que foi à China para tirar fotos de casamento com a noiva.O Centro de Controle e Prevenção de Doenças Contagiosas da China estuda medidas radicais como o fechamento de escolas e locais de entretenimento, se a situação se agravar.

Na Bolívia, o Centro Nacional de Doenças Tropicais de Santa Cruz identificou dois casos de gripe suína, que devem ainda ser confirmados em análises laboratoriais nos EUA. Os doentes são uma mulher de 39 anos e seu filho, que estiveram nos EUA.

Na Bélgica, autoridades locais ordenaram o fechamento de um colégio da localidade de Tervuren até a próxima terça-feira, após a detecção de um caso de gripe suína em um de seus alunos, que tinha viajado recentemente aos Estados Unidos.

A criança, de 10 anos, retornou no domingo passado de uma viagem aos EUA com sua família, e foi à escola até quarta-feira, quando se manifestaram os primeiros sintomas da doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde recebeu a confirmação de um novo caso de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1) no Estado de Santa Catarina. Com este, já são 11 os casos confirmados no País, mas oito já receberam alta.

Outras 20 pessoas estão sendo acompanhadas, em nove Estados, por suspeita de terem contraído a doença. Em monitoramento, há 19 casos, em nove Estados. Até hoje 322 foram descartados.