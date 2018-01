Casos de gripe suína passam de 19 para 37 na Argentina

SÃO PAULO - Em 48 horas, os casos de influenza A (H1N1), a gripe suína, duplicaram na Argentina. O número de casos confirmados passou de 19 para 37, até ontem à noite, segundo o boletim do Ministério de Saúde do país. Os novos contaminados, em grande parte, são alunos de um colégio no bairro portenho de Belgrano, que tiveram algum contato com uma garota infectada que havia viajado para Orlando, nos Estados Unidos. Sete escolas do país suspenderam as aulas até o dia 8 de junho.

A ministra de Saúde, Graciela Ocaña, esclareceu que nenhum dos adolescentes apresentou sintomas muito diferentes de uma gripe normal. Os pacientes estão sob tratamento ambulatorial em seus casas. Ontem o Uruguai confirmou os dois primeiros casos da gripe suína no país, "importados da Argentina", segundo o Ministério de Saúde daquele país. No Chile, o número de infectados subiu de 86 para 168.

Na Austrália, o número de casos subiu para 103 e o governo ordenou a compra de 10 milhões de doses de antivirais. "Estamos trabalhando duro para conter o problema", disse a ministra da Saúde australiana, Nicola Roxon. Segundo o último boletim da Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta 13.398 pessoas em 48 países, com 95 mortes.

Brasil

O Ministério da Saúde confirmou em nota, na tarde de quarta-feira um décimo caso de contaminação pelo vírus A(H1N1), da gripe suína, no País. de acordo com as autoridades sanitárias, o paciente está em tratamento no Rio de Janeiro, e passa bem. Dos outros nove casos já confirmados, oito tiveram alta e um permanecem internados.