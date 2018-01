Casos de microcefalia investigados no Brasil chegam a 4.293

SÃO PAULO - O novo balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira, 22, apresentou uma elevação sutil no número de casos investigados de microcefalia no País. Os dados, fechados no último dia 19, indicam que há 4.293 registros em investigação. O último levantamento, do período até o dia 12 deste mês, dava conta de 4.268 casos.

Segundo o ministério, 907 casos foram confirmados e 1.471, descartados. O total de notificações entre 22 de outubro e 19 de março foi de 6.671 registros. O balanço mostra ainda que houve 198 óbitos com suspeita de microcefalia ou de alterações no sistema nervoso central, das quais 46 foram confirmadas, 22 foram descartadas e 130 permanecem em investigação.

Um aumento de 25,7% foi registrado no número de casos de microcefalia com resultado positivo para zika vírus confirmados em exames laboratoriais. No levantamento anterior eram 97 casos e, no divulgado nesta terça, o número saltou para 122.

Pernambuco concentra o maior número de casos em investigação, totalizando 1.210. A região Nordeste tem 3.298 registros que estão sendo investigados. A segunda região com mais casos em fase de análise é a Sudeste com 572 registros, dos quais 308 estão no Rio de Janeiro. São Paulo contabiliza 150 casos, de acordo com o balanço.

A circulação autóctone do vírus permanece presente em 22 Estados - entre eles Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Amazonas - e no Distrito Federal.