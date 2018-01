Casos de tuberculose diminuem no País, diz ministério

Um novo balanço do Ministério da Saúde sobre tuberculose mostrou que houve queda no número de pessoas com a doença no País, de 51,44 por cada grupo de 100 mil habitantes, em 1999, para 37,12, em 2008. A taxa de mortalidade também diminuiu em 34,25%, entre 1999 e 2007. A tuberculose é uma doença que afeta vários órgãos do corpo, principalmente os pulmões. É transmitida pelo ar quando o paciente tosse, fala ou espirra. Os principais sintomas são tosse prolongada, cansaço, emagrecimento, febre e sudorese noturna. De acordo com o Ministério da Saúde, as maiores incidências da doença estão nos estados do Amazonas (68,93 por 100 mil), Rio de Janeiro (66,56), Pernambuco (47,69), Pará (43,05) e Ceará (42,60). A tuberculose entre os homens é o dobro do registrado entre as mulheres.

Até o final deste ano, o Brasil contará com um novo medicamento para tratar a tuberculose, segundo o Ministério da Saúde. A vantagem do DFC (dose fixa combinada) ou "quatro em um", como é popularmente conhecido, é que ele vai aumentar o número de drogas de três para quatro em um mesmo comprimido e, assim, reduzir a quantidade de doses diárias. Segundo o Ministério, o primeiro lote do produto, com 20 milhões de comprimidos, quantidade suficiente para tratar os mais de 70 mil novos casos da doença, será recebido em setembro.