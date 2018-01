Casos e mortes pela dengue no MT se concentram no interior

O Estado de Mato Grosso notificou 19.670 casos de dengue desde o dia 1º de janeiro até a última quarta-feira,4, dos quais 709 são considerados graves. Segundo a Secretaria de Saúde, os casos se concentram no interior do estado.

Veja também:

Praia Grande arma tendas para doentes com dengue

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MS registra uma suspeita de dengue a cada 3 minutos

Este ano, Mato Grosso já registrou 13 mortes causadas pela doença e 13 estão sob investigação. Só no interior, foram confirmados dez óbitos e dez estão sendo investigados.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde do estado, Maria da Conceição Vila, 15 municípios estão em monitoramento contínuo. Ela afirmou que a secretaria tem realizado todas as ações de rotina com os gestores de saúde, técnicos de capacitação e de mobilização, para conter o avanço da dengue nessas municípios.

"Estamos adquirindo as bombas motorizadas (para borrifar o inseticida) para esses municípios. Já adquirimos os kits para os agentes de controle ambiental para todas as cidades. Estamos investindo na propaganda de mídia. Então são várias frentes de trabalho para que a gente possa dar assistência aos municípios, a fim de que eles possam enfrentar essa situação."

A Secretaria de Saúde promoverá, nos dias 10 e 11 de março, reunião com representantes dos 15 municípios monitorados.