Casos suspeitos de gripe suína no Brasil caem para 17

Boletim divulgado neste domingo, 31, pelo Ministério da Saúde informa que caíram para 17 o número de casos de suspeita de contaminação do vírus Influenza A (H1N1) no Brasil. No sábado, havia 19 suspeitas da doença em todo País, mas 22 pessoas ainda estão sendo monitoradas. A nota do ministério informa ainda que o número de pessoas infectadas com o vírus da nova gripe segue inalterado, com 20 casos.

Os 20 casos confirmados foram em São Paulo (8), Rio de Janeiro (5), Santa Catarina (4), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Tocantins (1). As 17 suspeitas da gripe estão nos Estados do Rio de Janeiro (5), São Paulo (3), Rio Grande do Norte (3), Distrito Federal (2), Bahia (1), Rondônia (1) e Alagoas (1).

De acordo com o Ministério da Saúde, a situação no Brasil e estável e os casos de transmissão dentro do território nacional são de pessoas que tiveram contato com pacientes que vieram do exterior. "Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão do vírus entre pessoas", diz o boletim do Ministério da Saúde.