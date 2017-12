Cassini envia imagens de sobrevoo de Dione, uma das luas de Saturno

A Nasa está publicando neste sábado as primeiras imagens do sobrevoo que a sonda Cassini fez de Dione, uma das quatro luas do planeta Saturno descobertas pelo cientista italiano Giovanni Domenico Cassini no século XVII.

As imagens foram feitas pela sonda também neste sábado, e então transmitidas para a Terra á velocidade da luz. na distância atual entre Terra e Saturno, Os dados levaram pouco menos de duas horas para chegar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imagem ao lado foi feita quando a sonda estava a 40.000 km de Dione. A Nasa informa que a imagem ainda precisa passar por um processo de calibragem antes de ser validada para uso científico, o que só deve ocorrer em 2011. Dione tem pouco mais de 1.000 km de diâmetro e está há cerca de 400.000 km de Saturno.

A Cassini completou sua primeira missão de exploração de Saturno, de quatro anos, em 2008. A prorrogação atual, chamada Missão Equinócio, se encerra em setembro deste ano.