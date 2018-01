Cassini fotografa lua de Saturno em falha entre os anéis

A imagem mais detalhada já feita de Dafne, uma pequena lua descoberta em 2005. Divulgação/Nasa

A sonda Cassini, da Nasa, registrou a lua Dafne, de Saturno, no interior da Falha de Keeler, uma brecha que existe no Anel A do planeta gigante.

Dafne tem oito quilômetros de diâmetro e é uma das "luas pastoras" de Saturno, chamadas assim por causa da influência gravitacional que exercem na conformação dos anéis.

Essa lua foi descoberta pela própria Cassini, em 2005, e recebeu seu nome oficial em 2006. Acredita-se que sua gravidade seja a causa das ondas que se propagam no material dos anéis junto às bordas da Falha de Keeler.

As imagens divulgadas nesta terça-feira, 6, são as mais próximas já feitas desta lua. A Cassini encontrava-se a 75.000 km de distância.