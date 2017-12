Catarata atinge 28,7% dos idosos no País, diz pesquisa do IBGE

RIO - A catarata atinge 28,7% dos brasileiros com mais de 60 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, que o IBGE está divulgando nesta sexta-feira, 21. Segundo o levantamento, feito em convênio com o Ministério da Saúde, as maiores proporções estão no Centro-Oeste (33,7% dos idosos) e Nordeste (31,9%), e a menor, no Sul (21,8%).

As mulheres são mais acometidas: 31,9% das idosas têm a doença, contra 24,6 dos homens. E o risco é maior depois dos 75 anos - 47,5% dos brasileiros nessa faixa relataram ter catarata. De todos os diagnosticados, 72,2% receberam indicação de cirurgia dos médicos e a realizaram.

A PNS revelou também que 6,8% das pessoas com mais de 60 anos tinham, em 2013, limitação funcional para atividades da vida diária. Os pesquisadores perguntaram também sobre a adesão à vacinação contra a gripe: 26,9% dos idosos não haviam se vacinado no ano anterior à aplicação do questionário.