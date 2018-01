CCJ aprova projeto que ajusta distribuição de remédios A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje um projeto para tentar inibir a concessão de liminares na Justiça obrigando o governo a distribuir para pacientes medicamentos não previstos nas listas de compras públicas. O substitutivo do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) determina que a incorporação, exclusão e alteração da relação de medicamentos, tratamentos e produtos terá de ser feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde.