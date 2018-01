CCZ promove mutirão gratuito de castração de animais em Americanópolis

SÃO PAULO - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo, promove um mutirão gratuito de castração de cães e gatos, a partir desta segunda-feira, 12, até esta quarta, em Americanópolis, zona sul da capital. A ação ocorrerá na Emef Maria Lucia dos Santos, localizada na Rua Estampa Esportiva, 55.

Para participar, os interessados devem ter comparecido (nos dias 7 e 8) à unidade escolar para cadastramento dos animais. Cada inscrito terá o direito de solicitar a castração de até dez animais e, no ato da inscrição, será informado o horário do procedimento cirúrgico do animal. A expectativa é que sejam castrados 500 animais nos três dias do mutirão.

"A esterilização, além de impedir crias indesejadas, pode ter como resultado animais mais caseiros, menos agressivos (dependendo do tipo e se castrados antes da puberdade), diminuindo as fugas e o risco de se perderem e serem atropelados", afirma a médica-veterinária Tamara Leite Cortez, do CCZ.

"A ação também promove a redução de doenças causadas por hormônios (tumor de mamas, de próstata, etc) e o desenvolvimento de doenças comuns no útero e nos testículos. Apesar de a agressividade dos animais diminuir, eles continuam bons cães de guarda e podem crescer mais do que animais não castrados", explica Tamara.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mutirão gratuito de castração faz parte do Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos. Os animais castrados sairão já com o Registro Geral de Animais (RGA) e vacinados contra a raiva.

O CCZ realizou, no fim do ano passado, estudos para determinar quais distritos administrativos deveriam ser priorizados e quais áreas mais precisam desse serviço em 2010. Para isso, utilizou indicadores como índices de exclusão social, casos de agressão por animais, densidade populacional de cães, porcentual homens-cães e pedidos de remoção de cães soltos em via pública.

O CCZ realiza, ainda, o cadastramento dos animais para castração gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Essas cirurgias são realizadas em clínicas veterinárias contratadas. Para tanto, é necessário que o proprietário do animal leve RG, CPF e comprovante de residência. Se o animal já tiver RGA, é importante também levar esse documento.