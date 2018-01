Cemitério de SP faz censo para dar fim à morte de gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza um censo para saber quantos gatos vivem no Cemitério do Araçá, localizado entre os bairros Pacaembu e Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e a administração do local vai instalar placas para orientar os visitantes sobre os animais que vivem ali. As medidas são uma tentativa de pôr fim à matança dos bichanos.

Até agora foi mapeada pelo CCZ metade da área do cemitério e se chegou a 99 gatos. Em levantamento anterior, durante campanha de castração dos animais, o órgão havia contabilizado 287.

Todo esse trabalho é realizado porque protetoras de animais denunciam que em torno de cem gatos sumiram nos últimos três meses e dez bichos mortos foram localizados. O resultado da necropsia, que está sendo feito pela Universidade de São Paulo (USP), deve ficar pronto nos próximos dias.

A partir da causa das mortes, a Prefeitura vai decidir como será a campanha para os visitantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.