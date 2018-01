Centro do Rio recebe mutirão contra a dengue neste final de semana

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realiza neste fim de semana duas ações de combate à dengue, desta vez na região do centro do Rio de Janeiro. No sábado, 23, será feito um mutirão no Morro da Fallet, em Santa Teresa. No domingo, 24, a Quinta da Boa Vista e o Jardim Zoológico receberão ação educativa. O objetivo é eliminar focos do mosquito transmissor e promover atividades de prevenção da doença.

Na ação de Santa Teresa, serão realizadas visitas nos imóveis da comunidade para eliminação de possíveis criadouros, além da colocação de tampas de caixa d'água. Serão usados também equipamentos de fumacê portáteis. Ao todo, cerca de 60 agentes de saúde participarão da operação do sábado, que acontece das 8 às 14 horas.

Já no domingo, 20 agentes estarão no Jardim Zoológico das 8 às 16 horas, com um estande educativo, onde será distribuído material sobre prevenção e cuidados para evitar a dengue. As atividades na Quinta da Boa Vista acontecem em parceria com a Subprefeitura do Centro.