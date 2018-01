Cerca de 150 cidades paranaenses terão mutirão contra dengue

Prefeituras e líderes comunitários se preparam para realizar, em conjunto com a Secretaria da Saúde do Paraná, mobilizações contra a dengue em 151 cidades do estado no próximo sábado, 6, e no dia 13 de março.

Segundo Ronaldo Trevisan, integrante da equipe estadual de controle da doença, o momento é de alerta. "O mutirão deve chamar atenção para os perigos da dengue e conscientizar a população sobre a responsabilidade de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É hora de dar um puxão de orelha nos paranaenses, de envolvê-los na solução do problema."

O Índice de Infestação Predial (IIP), criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para medir o risco de epidemia da dengue, foi o critério adotado pela secretaria na escolha dos municípios onde haverá o mutirão. No dia 6, as atividades serão realizadas em 66 cidades e no dia 13, em 85.

Maringá (169), Foz do Iguaçu (134) e Londrina (68) são as regiões que mais apresentam casos confirmados de dengue no Paraná em 2010.

O número de registros da doença neste ano preocupa a Secretaria da Saúde, que orienta a população a procurar o serviço de saúde em caso de dor de cabeça e no corpo e febre. A recomendação é que ninguém tome remédios sem prescrição médica. A secretaria destaca que a avaliação de um profissional de saúde é importante para diferenciar casos de dengue dos de influenza A (H1N1) - gripe suína -, que apresentam sintomas parecidos.

De acordo com o último boletim da secretaria, o número de casos confirmados no Paraná este ano chega a 530. Desse total, 399 pessoas foram infectadas no estado (casos autóctones) e 136 em outras localidades (casos importados). Esses dados foram divulgados no último dia 19 de fevereiro.

A secretaria informou que apresentará ainda nesta quarta-feira, 3, novos números sobre a dengue e a influenza A (H1N1) no Paraná. No ano passado, até 13 de março, haviam sido confirmados 102 casos de dengue, sendo 86 autóctones.