Cerca de 3,6 milhões serão vacinados contra gripe suína em SP na 2ª etapa

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo estima que aproximadamente 3,68 milhões de pessoas serão imunizadas contra a gripe suína na segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação. Segundo informações da secretaria, só na capital a expectativa é atingir um milhão de pessoas.

Veja também:

Pessoas com HIV serão vacinadas na próxima semana

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maranhão antecipa vacinação para grávidas

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

Nesta nova fase serão vacinados as gestantes, crianças com idades entre seis meses e menores de dois anos e os pacientes portadores de doenças crônicas menores de 60 anos (veja abaixo a relação de doenças) Os idosos com 60 anos ou mais serão vacinados em outra fase, a partir de 24 de abril.

"Essa é a maior campanha de imunização que o Estado de São Paulo já realizou. O objetivo é imunizar as faixas da população que no ano passado apresentaram mais consequências graves depois de contaminados pelo vírus da gripe A", explica o secretario de Estado da Saúde Luiz Roberto Barradas Barata.

As gestantes poderão ser vacinadas entre 22 de março e 21 de maio. Já a vacinação para crianças de seis meses a um ano e onze meses e para os portadores de doenças crônicas terminará em 2 de abril. Para as crianças, a vacina foi dividida em duas doses. A segunda dose será aplicada 30 dias após a primeira.

Durante a campanha as pessoas terão à disposição 3.800 pontos de vacinação em todo o Estado, localizados nas Unidades Básicas de Saúde, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. A recomendação é que as pessoas levem a caderneta de vacinação.

A campanha segue orientações da Organização Mundial da Saúde. A vacina é segura e eficaz. A única contra-indicação é para quem tem alergia a ovo de galinha.

Doenças crônicas contempladas na campanha de vacinação:

1 - Doença Respiratória Crônica (ex. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Asma Grave)

2 - Doença Cardíaca crônica com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (ex.

Cardiopatias congênitas, Insuficiência cardíaca, pacientes com sequelas por Febre reumatóide)

3 - Doença Cerebrovascular (ex. Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, com alterações permanentes)

4 - Doença Neurológica (ex. Paralisia cerebral, distrofia muscular)

5 - Doença Hepática crônica (ex. cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática, hepatite crônica em tratamento antiviral)

6 - Doença Renal Crônica (ex. Paciente com insuficiência renal crônica em diálise)

7 - Doença metabólica (ex. diabetes em uso de medicamentos, obesidade grau III - antiga obesidade mórbida)

8 - Doença Hematológica (ex. anemia falciforme)

9 - Imunodeficiências (ex. HIV/Aids, Câncer)

10 - Outras condições (ex. Síndrome de Down)