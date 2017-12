Cerca de 40 mil crianças morrem por ano na América Latina com doenças respiratórias

SANTIAGO (R. DOMINICANA)- Cerca de 40 mil crianças morrem a cada ano na América Latina por doenças respiratórias, o que representa 14,5% da mortalidade infantil na região, disse nesta sexta-feira, 10, uma especialista dominicana no 3º Congresso Internacional sobre Pneumologia Pediátrica, em Santiago, norte do país.

De acordo com a pneumologista Soraya Castro, a bactéria pneumococo, que provoca meningite, septicemia, sinusite, pneumonia e outras doenças respiratórias, causa a morte de duas crianças a cada duas horas na América Latina.

A especialista lembrou, no entanto, que essa bactéria pode ser evitada com vacina. "Este ano, foi lançada no mercado internacional uma nova versão da vacina, com um espectro mais amplo, e é bom que os pediatras e pneumologistas tenham entendido que a dose deve ser aplicada em pacientes a partir de 2 meses até 6 anos de idade, independente de risco", explicou.

Além disso, Soraya ressaltou que os pediatras e pneumologistas devem manter a liderança na prevenção de doenças respiratórias para reduzir a mortalidade, especialmente entre a população infantil, que é mais suscetível.

A médica citou, ainda, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) que indicam que a cada ano morre mais de 1,8 milhão de pessoas em consequência de tuberculose. Segundo a pneumologista, atualmente estão em fase de pesquisa clínica novas vacinas contra a tuberculose, e uma delas já mostra resultados promissores.

"Essa nova vacina está sendo pesquisada por um grupo de cientistas da Universidade Oxford e deve servir como um reforço à resposta imune primária da vacina BCG, aplicada há 80 anos em países onde a tuberculose tem alta endemicidade, como a América Latina", afirmou.