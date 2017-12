Cérebro não precisa da visão para 'ler' textos, diz pesquisa

SÃO PAULO - A porção do cérebro responsável pela leitura visual não precisa da visão. Foi o que determinou um novo estudo analisando imagens do cérebro de cegos lendo em Braille. A descoberta desafia a noção de que o cérebro é dividido em regiões especializadas no processamento da informação vinda de sentidos diferentes, segundo os pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e da França.

O cérebro não é uma máquina sensorial, embora muitas vezes se pareça com uma; ele é uma máquina de realização de tarefas, afirmaram os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Uma área em particular é responsável por uma função única, nesse caso, pela leitura, independentemente do sentido envolvido na modalidade.

Diferentemente de outras tarefas realizadas pelo cérebro, a leitura é uma invenção recente, de cerca de 5.400 anos de idade - o Braille tem apenas 200 anos - não havendo tempo suficiente para que o cérebro tenha evoluído um módulo específico dedicado a essa tarefa.

Ainda assim, tomografias mostraram que uma parte muito específica do cérebro, conhecida como Área de Formação Visual das Palavras, foi usada pelo órgão para a realização dessa tarefa em específico. Mas ninguém sabia o que aconteceria no cérebro de um cego lendo em Braille, pois nesse caso não ocorre nenhum tipo de experiência visual durante a leitura.

No estudo, a equipe utilizou ressonâncias magnéticas para observar o cérebro de deficientes visuais de nascença lendo palavras ou sinais sem sentido em Braille. Quando liam palavras reais, a área do cérebro acionada no processo de leitura era as mesma acionada no processo de leitura visual.