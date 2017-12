Cern: LHC continuará em funcionamento até o final de 2012

GENEBRA - O grande acelerador de partículas (LHC) da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern, em sua sigla em francês), funcionará até 2012, quando fará uma pausa para se preparar para o funcionamento com altas energias em 2014.

A direção do Cern anunciou também que durante 2011 e 2012 o acalerador continuará funcionando a baixas energias de 3,5 TeV (teraelétron-volts). "Se o LHC continuar dessa forma e funcionar tão bem em 2011 como em 2010, o ano será emocionante", disse em comunicado, Steve Myers, diretor dos aceleradores do Cern.

Estava previsto que o Grande Colisor de Hádrons funcionasse até o fim de 2011 e depois fizesse uma grande pausa técnica em 2012, para que pudesse funcionar com altas energias de 7 TeV em 2013.

No entanto, o "excelente funcionamento" do acelerador durante o ano de 2010 fez com que a equipe repensasse o calendário e decidisse adiar a pausa em um ano para poder obter mais dados. "Desta maneira obteremos dados suficientes para dispor de indícios interessantes de uma nova física. Mas para que esses novos indícios se transformem em descobertas, ainda faltam mais dados, por isso decidimos adiar a pausa técnica", acrescenta o comunicado.