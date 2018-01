Check-up gratuito para homens terá testes para DSTs; veja lista de unidades que fazem os exames

SÃO PAULO - Os homens atendidos pelo programa "Filho que ama leva o pai ao AME", da Secretaria de Estado da Saúde, também vão poder fazer testes para detecção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) em 25 unidades de saúde que fazem parte da iniciativa. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 23, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo secretário de Saúde David Uip.

A ampliação do serviço de check-up, que foi criado em 2014 e tem como foco homens acima dos 50 anos, teve início no último sábado e vai se estender até o próximo mês. A expectativa é de que cinco mil homens serão submetidos aos exames, além das avaliações cardiológicas e urológicas, que já são oeferecidas.

"Estamos enfrentando uma epidemia de sífilis em homens, mulheres e gestantes. Isso é inadmissível. A maioria dos maridos ou parceiros jamais fez o exame e não adianta fazer o teste só na mulher", afirma Uip.

A realização de testes para DSTs não é obrigatória. "Todos os homens que passarem por esses exames e também estiverem de acordo, já farão exame sorológico para sífilis, aids e hepatite, e se for o caso, já encaminha para tratamento, evitando que doenças possam progredir ainda mais", explica Alckmin.

Atendimentos. As consultas serão realizadas aos sábados em 25 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e é necessário fazer o agendamento no mês do aniversário do paciente ligando para o telefone 0800-779-0000. O próprio paciente deve marcar e fornecer seus dados pessoais.

O atendimento é realizado em, ao menos, dois sábados: um é dedicado à avaliação geral do paciente e aos exames laboratoriais. No outro, os resultados dos testes são analisados.

UNIDADES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA:

1. AME Heliópolis (capital)

2. CRI Norte (capital)

3. AME Mogi das Cruzes

4. AME Taboão da Serra

5. AME Carapicuíba

6. AME Mauá

7. AME Araçatuba

8. AME Américo Brasiliense

9. AME Santos

10. AME Praia Grande

11. AME Barretos

12. AME Bauru

13. AME Promissão

14. AME Jundiaí

15. AME Franca

16. AME Ourinhos

17. AME Rio Claro

18. AME Presidente Prudente

19. AME São João da Boa Vista

20. AME Mogi-Guaçu

21. AME Votuporanga

22. AME São José do Rio Preto

23. AME Sorocaba

24. AME Caraguatatuba

25. AME Tupã