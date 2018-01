Chefe da Nasa visita centro de lançamento de astronautas chinês

Associated Press, AP

O chefe da Nasa visitou o centro de lançamento de missões espaciais tripuladas da China, durante uma visita ao país para explorar possibilidades de cooperação, disse a agência americana em nota divulgada nesta terça-feira.

A China lançou sua primeira missão tripulada em 2003, e planeja realizar um pouso não-tripulado na Lua em 2012, com uma possível missão lunar tripulada em 2017, marcando uma expansão de seu programa espacial num momento em que os programas dos EUA e de outros países enfrentam restrições orçamentárias.

O administrador da Nasa, Charles Bolden, disse ter feito uma visita "bem completa" às instalações administradas pelo programa tripulado chinês, incluindo o Centro de lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país.

Bolden deixou a China na última quinta-feira, após uma visita de seis dias. A China não emitiu comentários sobre a visita, e não está claro o que levou a nota da Nasa a sair apenas hoje.

O texto disse que a viagem ajudou a reforçar o entendimento entre as partes sobre seus programas espaciais e a "importância da transparência, reciprocidade e benefícios mútuos como princípios subjacentes de qualquer futura interação entre nossas duas nações na área do voo espacial humano".

Não houve discussão de propostas específicas durante a visita. Os laços próximos do programa espacial chinês com os militares vêm mantendo limitadas as possibilidades de cooperação.