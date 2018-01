Chega a 11 o total de mortes por dengue no Paraná

Em todo o Estado foram registrados 33.487 casos suspeitos de dengue e 8.267 foram confirmados. Apenas na última semana foram confirmados 2.583 casos de dengue no Paraná. De acordo com o boletim, 8.053 casos são autóctones, ou seja, as pessoas se infectaram na própria cidade, e 214 casos são importados.

Nove municípios têm incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes. São eles: Jacarezinho, Cornélio Procópio, Jataizinho, Porecatu, Santa Terezinha de Itaipu, Capitão Leônidas Marques, Londrina, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. O Ministério da Saúde considera essa incidência alta.

Outras onze cidades estão em alerta por conta da dengue, já que registram incidência de mais de 100 casos por 100 mil habitantes. As cidades nessa situação são Ibiporã, Uraí, Sertaneja, Cambará, Santa Mariana, Ribeirão do Pinhal, São Sebastião da Amoreira, Rancho Alegre, Quarto Centenário, Leópolis e Florestópolis.