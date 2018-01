Chega a 40 número de casos de gripe suína no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta terça-feira, 9, mais dois casos de influenza A (H1N1), a gripe suína. Os novos casos foram registrados em Santa Catarina e no Distrito Federal. Com isso, chegam a 40 os casos confirmados no País.

De acordo com o ministério, os dois pacientes foram infectados durante viagem ao exterior. Ambos estão em isolamento domiciliar e passam bem.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de casos confirmados: 17. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 9, e Santa Catarina, com 6. Os demais ocorreram nos Estados do Tocantins (3), Mato Grosso (2), Distrito Federal, (1) Minas Gerais (1) e Rio Grande do Sul (1).

Apesar de nove contágios terem ocorrido dentro do País, o ministério considera a transmissão limitada.

Outros 49 casos suspeitos estão sendo monitorados nos Estados de São Paulo (18), Santa Catarina (10), Rio de Janeiro (4), Paraná (1), Distrito Federal (2), Espírito Santo (1), Goiás (2), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (2), Alagoas (1), Bahia (2), Minas Gerais (1), Tocantins (1) e Pernambuco (2). Até o momento, 425 casos foram descartados.