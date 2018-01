Chega a oito número de mortes por gripe suína em Campinas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou nesta quinta-feira, 6, mais uma morte decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína, em um morador da cidade. Com isso, subiu para oito o número de óbitos pela doença no município, que tem 114 casos confirmados.

De acordo com a secretaria, trata-se de um homem de 35 anos, que morreu no dia 20 de julho. Ele tinha outras doenças que comprometiam o sistema imunológico. O caso dele foi confirmado por critério clínico-epidemiológico, ou seja, pela história de contato com outras pessoas que adoeceram e foram confirmadas como gripe suína.

Também nesta quinta, foi confirmado mais um surto - o terceiro no município - com seis casos. Os pacientes deste surto já se recuperaram e inclusive já foram liberados para retomar suas atividades normais. Outros cinco óbitos suspeitos de Doença Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo investigados.