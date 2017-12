Chile contabiliza mais de 7 mil infectados e 4 mortos pela gripe

O Ministério da Saúde do Chile informou por meio de boletim na terça-feira, 30, que o número de contagiados pela gripe suína no país é de 7.342. O comunicado também registra 14 mortes ocasionadas pela doença, segundo a agência AFP.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

A maioria dos mortos eram pessoas que viviam no sul do país, uma zona fria e chuvosa durante os meses de inverno, a mais atingida pela gripe. "Até o momento, o vírus A (H1N1) demonstrou um alto índice de transmissão na população, como era esperado no inverno, quando se dão as condições propícias para sua circulação", diz o comunicado do ministério.

Ainda segundo o relatório, 3,4% dos casos confirmados pelos laboratórios necessitaram de hospitalização, enquanto 0,2% resultou em mortes. O boletim também revela que a maioria dos contagiados corresponde a crianças em idade escolar.

O Ministério da Saúde reconheceu que há um número indeterminado de casos de contágio, mas os que são informados oficialmente são os confirmados por análises de laboratório.

O primeiro caso no Chile foi registrado no dia 17 de maio.