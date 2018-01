China começa a vacinar contra gripe suína H1N1

As vacinações contra a nova gripe começaram nesta segunda-feira, 21, na China, com prioridade para soldados e estudantes que participarão das celebrações do 60º aniversário da República Popular - comemorado em 1º de outubro - em Pequim.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

ESPECIAL: Perguntas e respostas sobre a gripe

Segundo informou o Departamento de Saúde da Prefeitura de Pequim em seu site, "Pequim foi, em 21 de setembro, a primeira cidade chinesa a iniciar as vacinações" contra a nova gripe.

Além dos estudantes do ensino fundamental e médio, universitários e soldados, outros dos primeiros profissionais a receber a vacina serão os da saúde, dos transportes e os funcionários de alfândegas, acrescenta a nota.

Um total de 500 funcionários de diferentes hospitais divididos em 49 grupos está indo às escolas para implementar esta campanha de vacinação gratuita.

A China foi o primeiro país a elaborar e comercializar uma vacina contra o vírus da nova gripe, depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) catalogou esta doença como uma pandemia.

Pelo menos cinco firmas chinesas conseguiram a aprovação das autoridades de saúde locais para produzir a vacina, e o Ministério da Saúde anunciou recentemente que tinha previsto realizar em todo o país 65 milhões de vacinações, equivalente a 5% dos 1,3 bilhão de chineses.

Nesta campanha nacional, têm prioridade doentes crônicos ou pacientes com doenças pulmonares, e as oito províncias nas quais foi registrado um maior número de casos já receberam os primeiros lotes de vacinas.