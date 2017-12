China confirma 1º caso de zika em homem que voltou da Venezuela

PEQUIM - As autoridades de saúde da China confirmaram o primeiro caso de zika no país, um homem de 34 anos que retornou no dia 5 de fevereiro após viajar para Venezuela, informou nesta quarta-feira a imprensa oficial.

A Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar disse que o paciente, que está hospitalizado e em quarentena, está se recuperando, apresenta uma temperatura corporal normal e as erupções que tinha na pele estão desaparecendo.

O homem, natural da província chinesa de Jiangxi (sudeste do país), mostrou sintomas de febre, enjoo e dor de cabeça no dia 28 de janeiro, quando estava na Venezuela, e retornou a sua cidade natal no dia 5 de fevereiro fazendo escala em Hong Kong.

A comissão chinesa de saúde garantiu que, segundo as avaliações realizadas por seus especialistas, o risco de difusão do vírus é "extremamente baixo" devido às baixas temperaturas./EFE