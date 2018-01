China confirma segundo caso de gripe suína

O Ministério da Saúde da China confirmou nesta quarta-feira que um homem na província de Shandong, no leste do país, foi diagnosticado com o vírus da gripe suína. O homem voltou recentemente de uma viagem ao Canadá.

O caso é o segundo da China até agora e envolve um estudante de 19 anos, que chegou de avião a Pequim em 8 de maio. Depois, ele pegou um trem para Jinan, capital da província de Shandong, em 11 de maio. As informações são da Dow Jones.