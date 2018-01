China lidera aumento de teses publicadas por países emergentes

SÃO PAULO - Um relatório da Royal Society, a academia nacional de ciência do Reino Unido, colocou a China em segundo lugar na lista de países que mais publicaram artigos científicos em revistas internacionais entre 2004 e 2008. O país desbancou o Japão, que agora está em quarto lugar, atrás do Reino Unido. Estados Unidos lidera o ranking, embora o número de teses publicadas tenha diminuído.

O relatório, intitulado Conhecimento, Redes e Nações: A Colaboração Científica no Século 21, chamou atenção para o crescimento das pesquisas publicadas vindas de países sem muita tradição na área, como Índia, Brasil, Irã e Turquia. "Além do crescimento da China, nós percebemos a ascensão do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, do Norte da África e outras nações", disse Chris Llewellyn Smith, um dos responsáveis pelo levantamento.

Smith também informou que os investimentos globais na área, entre 2002 e 2007, cresceram em média 45%, enquanto que nos países emergentes este crescimento foi de 100%.

Embora os EUA ainda estejam na frente na corrida para a publicação científica, foi verificado uma queda de 5% na contribuição do país, enquanto que a China teve um aumento de cerca de 6% na participação das teses publicadas.

O Irã teve o crescimento mais rápido, de acordo com o relatório. Em 1996, o país publicou apenas 736 teses em revistas internacionais enquanto que em 2008 este número subiu para 13.238.

"O panorama está mudando. O ramo científico está crescendo e novos jogadores estão aparecendo rapidamente", disse Smith.