China registra 116 mortes por gripe A em uma semana

O ministério da Saúde da China confirmou mais 116 mortes pela gripe A na semana entre 7 e 13 dezembro, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. O último número de mortos por gripe A que tinha publicado o Governo chinês era de 194 em um total de 100 mil infectados, na quinta-feira 10 de dezembro.

Veja também:

Paraná registra 45 mil casos de gripe A em quase 6 meses

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jovem brasileiro será vacinado contra gripe A

Cientista clona vírus H1N1 para produzir vacinas

Estudo diz que pandemia de gripe é menos letal que o esperado

Dos 7.949 pessoas com casos de gripe A detectados nesse mesmo período, 30% foram hospitalizadas.

Por enquanto, mais de 36,7 milhões de pessoas na China foram vacinadas contra a gripe A, enquanto outras 74,5 milhões de doses de vacinas foram aprovadas para seu uso, disse o Ministério.

Além disso, o Governo lembrou que o país asiático enfrenta um controle mais forte da gripe A devido à proximidade do Ano Novo Chinês e as férias do Festival da Primavera, na qual a maioria dos chineses viajam para visitar seus familiares.