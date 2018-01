China registra aumento do número de mortos pela gripe A

O Ministério da Saúde da China informou nesta quinta-feira, 3, que o número de mortos pela gripe A nas últimas semanas aumentou, segundo a agência oficial "Xinhua". De acordo com o governo chinês, 74 pessoas morreram entre os dias 23 e 29 de novembro, enquanto 28 e 51 pessoas faleceram nas semanas prévias.

O ministério recomendou aos cidadãos que evitem o frio, lavem as mãos com frequência e mantenham os ambientes ventilados.

Das quase 27 milhões de pessoas vacinadas contra o vírus da gripe A, o governo chinês informou que 2.867 apresentaram reações adversas e quatro pessoas morreram. Três desses falecimentos não estão relacionados à vacina, "mas coincidiram com esta" enquanto a outra morte ainda está sendo investigada, afirmou Liang Wannian, subdiretor do escritório de emergências do Ministério da Saúde.

Até o dia 29 de novembro, o governo da China registrou 178 mortes causadas pela gripe A, e mais de 90 mil pessoas infectadas pelo vírus, das quais mais de 80% já se recuperaram.