China restaura ruínas no Tibete

O governo chinês está investindo quase US$ 8,9 milhões para reforçar as ruínas de barro e pedra do Reino Guge, no Tibete, construídas no século X.

Os trabalhos, na província de Ngari, no oeste tibetano, devem durar cinco anos.

As autoridades afirmam que as obras de contenção estão praticamente prontas.

Segundo as autoridades, o projeto deve reparar as estruturas e firmar o terreno no entorno das rochas.

O projeto também vai restaurar murais budistas milenares.

Nas últimas décadas, o aumento das chuvas na árida região provocou rachaduras e deslizamentos.

Com as obras, as ruínas devem ficar mais resistentes a desastres naturais.

Essa é a terceira vez que o governo chinês investe na preservação deste patrimônio histórico.

