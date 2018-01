Chioro pede a Renan ajuda para barrar projeto contra Mais Médicos

BRASÍLIA - Apesar do clima tenso entre governo e Congresso, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), nesta quinta-feira, 26, que trabalhe para rejeitar a proposta de decreto legislativo apresentada pelo PSDB que derruba o acordo com Cuba no âmbito do programa Mais Médicos.

Segundo o ministro, a aprovação do projeto significaria "o fim do programa". "Eu espero que haja, de fato, a rejeição desse projeto de decreto legislativo para que o programa Mais Médicos possa continuar", disse Chioro ao deixar o gabinete do presidente do Senado.

O projeto apresentado no início da semana visa a anular o termo de ajuste de cooperação técnica firmado entre o Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), que garante o pagamento dos mais de 11 mil médicos cubanos que trabalham atualmente no País.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os tucanos citaram como justificativa para a apresentação da proposta uma reportagem publicada pela revista Veja, que reúne depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde e da Opas admitindo que o termo de ajuste foi usado para evitar que o tema fosse examinado pelo Congresso Nacional, exigência formal para se firmar um acordo bilateral.