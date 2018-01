Cidade da Califórnia aprova produção industrial de maconha

SÃO FRANCISCO - A cidade americana de Oakland, na Califórnia, aprovou um plano para autorizar a operação de quatro fábricas que vão cultivar, processar e embalar maconha. Com isso, a cidade pode ser a primeira dos Estados Unidos a autorizar o cultivo da planta em escala industrial.

A Câmara Municipal de Oakland aprovou o projeto na última terça-feira à noite, após uma votação de 5 votos a 2, com uma abstenção. A proposta voltará ao órgão do governo para votação final, mas espera-se que o resultado não mude.

A votação aconteceu após mais de duas horas de debate, com diferentes pontos de vista dos habitantes, divididos entre aqueles que se opõem (em grande parte pelo fato de que os pequenos produtores de maconha perderiam mercado) e os que argumentavam que O plano vai gerar milhões de dólares em impostos sobre vendas e também criar centenas de postos de trabalho.

As fábricas não terão um tamanho limitado: um candidato potencial para obter a licença quer abrir uma unidade para produzir mais de 9,5 toneladas de maconha por ano, o que seria fortemente regulamentado e tributado.

Aqueles que concorrem a uma das quatro licenças teriam que pagar US$ 211 mil (R$ 373 mil) em férias anuais remuneradas, seguro de responsabilidade civil de US$ 2 milhões (R$ 3,5 milhões) e estar disposto a destinar até 8% do faturamento bruto em impostos.

Os apoiadores da iniciativa também levantaram a possibilidade de Oakland ser a capital da cannabis nos Estados Unidos, especialmente se os eleitores da Califórnia aprovarem em novembro a legalização da maconha para uso recreativo.

"Vocês querem ser o 'vale do Silício da Cannabis'?", perguntou o empresário local Jeff Wilcox,que quer construir "AgraMed", uma fábrica de 3 hectares com forno e laboratório, além de 9.300 metros quadrados de espaço para o cultivo da maconha.