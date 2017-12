Cidade de SP não descarta adiar aulas por gripe, diz Kassab

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), disse que não está descartado adiar o início das aulas na rede municipal de ensino para conter o contágio pela gripe suína. O número de vítimas fatais no Estado pela doença já chega a 17. Kassab esclareceu que a questão será decidida pela secretaria estadual de Saúde.

São Paulo não adiará volta às aulas pela gripe suína, diz Kassab

"Não está descartada a hipótese", disse o prefeito a respeito do adiamento do início das aulas, que pelo calendário oficial serão retomadas na semana que vem. "Hoje está mantida a data de início, mas pode haver, ao longo da semana, uma nova diretriz a critério da secretaria estadual de Saúde."

Kassab informou que os professores das escolas municipais receberão treinamento para ajudar na identificação de casos suspeitos da nova gripe entre os alunos. O prefeito fez as afirmações após evento na sede da prefeitura, no centro da cidade, para lançamento do programa JovemTEC e de estágios para estudantes da rede estadual.

Até o final da semana passada, as cidades de Osasco, Diadema, Campinas, Indaiatuba, Hortolândia e Vinhedo adiaram o início das aula da rede municipal por conta do risco de contágio da gripe suína. Ao todo, por volta de 333 mil alunos paulistas tiveram as férias escolares prorrogadas.