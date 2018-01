Cidade do México baixa alerta e reabre cinemas e estádios

As autoridades sanitárias da capital mexicana baixaram na quarta-feira, 6, o alerta sanitário gerado pela gripe suína, e reabriram ao público cinemas e estádios desportivos, mas observando medidas de prevenção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As autoridades reduziram o alerta de laranja (elevado) a amarelo (médio), e também reabriram as praças de touro e casas noturnas da capital.

No dia 28 de abril, a Prefeitura restringiu as atividades em ginásios, cinemas e teatros, e desde 24 de abril os jogos de futebol foram realizados com os portões fechados, devido à epidemia.

Nesta quarta-feira, o Comitê Científico de Vigilância Epidemiológica e Sanitário informou que decidiu reduzir o alerta para amarelo, por isso a partir desta quinta-feira será possível reabrir os estabelecimentos que foram fechados para evitar contágios por aglomerações.

No entanto, a reabertura destes estabelecimentos deverá completar normas de prevenção sanitária, como "utilizar equipamento de proteção pessoal (máscaras, luvas e outros) quando estiver em contato permanente e prolongado com grupos numerosos de pessoas".

O secretário de Saúde da capital, Armando Ahued, disse em entrevista coletiva que a decisão foi adotada com base no comportamento do surto epidêmico nos últimos dias, tanto na cidade como no resto do país.

A Secretaria de Saúde federal informou que o número de mortes pela epidemia de gripe suína subiu de 29 a 42, e os contágios de 913 a 1.070.

No entanto, a maioria das mortes aconteceu

antes de 29 de abril, e por isso as autoridades consideram que a epidemia tende a enfraquecer, assim como a presença de casos graves entre os contagiados.