Cidade do RJ confirma 4º caso de febre amarela

BRASÍLIA - A secretaria municipal de Casimiro de Abreu, no interior do Rio, confirmou o quarto caso de febre amarela na cidade. Trata-se de um paciente de 68 anos, residente da área urbana, que ia com frequência para cachoeiras. O estado de saúde do paciente é estável. Ele permanece internado no Hospital dos Servidores, no Rio.

Watila Oliveira dos Santos, de 38 anos, morreu em decorrência da doença em 11 de março. Assustados, integrantes da família deixaram o sítio que tem sete casas e moram cerca de 30 pessoas, oito delas crianças.