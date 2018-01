Cidade do Rio prorroga campanha de vacinação contra a gripe por mais uma semana

São Paulo, 13 - A cidade do Rio prorrogará, até o dia 20, a Campanha de Vacinação contra a gripe. O objetivo é facilitar o acesso da população à vacina e atender a todos os públicos contemplados com a campanha.

Devem receber a dose pessoas a partir de 60 anos, gestantes, crianças de seis a 23 meses e profissionais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) reforça que a vacina protege também contra o vírus da Influenza A (H1N1).

Em todo o município, foram colocados à disposição da população mais de 200 postos de vacinação, funcionando das 8 às 17 horas, além de unidades volantes em praças. Nesta sexta-feira, 13, duas tendas serão montadas em Cascadura e no Rio Comprido, das 9 às 16 horas.

A SMSDC pretende vacinar as pessoas que ainda não procuraram uma unidade de saúde e ampliar a cobertura da vacinação. "Houve um aumento muito grande na procura nos últimos dias. Decidimos prorrogar a campanha para atender essa clientela e atingir a meta estabelecida. Até o momento, mais de 530 mil pessoas foram vacinadas, o que equivale a aproximadamente 57% da meta da Prefeitura, que é vacinar 930 mil pessoas, afirma Maria Cristina Lemos, coordenadora de Imunização da SMSDC.

Em caso de dúvida sobre calendário e locais de vacinação, a população pode ligar para o Disque-Rio, no telefone 1746. A lista também está disponível no site da SMSDC, no endereço www.rio.rj.gov.br/web/smsdc