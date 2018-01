Cientista amador descobre quatro planetas fora do sistema solar

O que você faz no seu tempo livre? Joga futebol, vai no cinema? Peter Jalowiczor descobre planetas. Esse astrônomo amador que, segundo o Mail Online, nunca teve um telescópio, foi capaz de estabelecer a existência de quatro exoplanetas fora do sistema solar.

Foram as horas que ele passou analisando dados divulgados pelos cientistas em seu computador que forneceram importantes informações para os pesquisadores descobrirem os planetas e, por isso, o a equipe de busca de planetas Lick-Carnegie o nomeou co-descobridor dos exoplanetas: HD 31253b, HD 218566b, HD177830c and HD 99492c.

Jalowiczor utilizou um processo chamado espectrometria doppler, que busca pequenas mudanças de luminosidade nas estrelas, o que pode significar que um planeta passou por ela, orbitando-a.

A esperança dos cientistas, que liberaram dados acumulados durante décadas em 2005, é que a chamada "ciência cidadã" ou ciência amadora ajudasse na análise dos dados e resultasse em ainda mais descobertas.