Cientista da NASA descobre fóssil alienígena em meteorito, diz site

SÃO PAULO - O Dr. Richard B. Hoover, astrobiólogo da NASA especializado no estudo de formas de vida microscópicas, afirma ter encontrado o fóssil de uma bactéria alienígena dentro de um tipo de meteoro muito raro, indicou nesta sexta-feira, 5, o site Digital Trends.

Segundo Hoover, sua descoberta demonstra a existência de vida alienígena. As bactérias foram encontradas dentro de meteoritos do tipo Condritos Carbonáceos C1. Seu estudo foi publicado no Journal of Cosmology, publicação norte-americana dedicada à ciência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu interpreto isso como um indício de que a vida está distribuída de maneira mais ampla do que se estivesse apenas restrita ao planeta terra", disse.

O cientista, que estuda meteoritos há mais de dez anos, disse à TV norte-americana que esse campo de estudo "está quase intocado, porque francamente muitos cientistas diriam que é impossível".

Hoover descobriu os fósseis ao dividir os meteoritos e analisar seu interior com um microscópio especial. Segundo ele, muitos dos fósseis encontrados são bastante similares a outros que podem ser encontrados no planeta Terra.

"A coisa excitante é que eles são em muitos casos reconhecíveis e podem ser associados de perto com as espécies genéricas que existem na Terra", disse. Outros fósseis, porém, são incomuns. "Existem alguns que são simplesmente muito estranhas e não se parecem em nada que eu fui capaz de identificar, e eu os mostrei para diversos outros especialistas que também ficaram surpresos."

Para superar a incredulidade de muitos colegas da comunidade científica, Hoover disponibilizou seu estudo para outros cientistas antes da publicação do trabalho, visando dar uma oportunidade para críticas e observações. "Nenhum outro trabalho na história da ciência passou por um exame tão completo."