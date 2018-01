Cientista do Equador clona vírus H1N1 para produzir vacinas

Cárdenas, catedrático da Escola Politécnica do Litoral, com sede na cidade de Guayaquil, estudou por vários meses o vírus da doença, que até novembro passado tinha causado a morte de 82 pessoas no país.

Os estudos do investigador, segundo a TC-Televisão, permitiriam determinar as bases moleculares do vírus H1N1 e o desenvolvimento de vacinas contra o vírus.Além disso, o cientista assinalou que seus estudos poderiam apoiar investigações para encontrar vacinas contra outras doenças causadas por vírus.