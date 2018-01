Cientista se arrisca para colher amostra de lava

O programa Journey to the Centre of the Planet, transmitido pela BBC1 na Grã-Bretanha, mostrou imagens de um cientista que, para coletar amostras de lava, chega muito perto da cratera.

A roupa especial que o cientista usa dá proteção contra o excesso de calor no lugar, mas não resistiria no caso dele ser atingido diretamente pela lava.

Seu colega, o cientista Dario Tedesco, da Universidade de Nápoles, na Itália, tenta alertá-lo do perigo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cratera se torna mais ativa, a lava escorre pelas bordas e o material incandescente alcança em pouco tempo o local onde estava o cientista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.